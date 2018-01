Os ânimos estavam à flor da pele nessa primeira com a formação do primeiro paredão do ‘Big Brother Brasil‘. Depois da eliminação de Eva e Jorginho da família Lima e da decisão de colocar Diego no Tá com Nada, Tiago Leifert abriu os trabalhos da temporada e organizou a votação, dando primeiramente ao líder Mahmoud a chance de indicar mais uma pessoa ao paredão.

Mahmoud pediu desculpas pela forma na qual ele indicou a Ana Paula na quinta-feira e ofereceu um papo com ela para explicar o motivo direitinho. A sua segunda indicação foi por causa de muitos deslizes que lhe incomodaram, como piadinhas sobre estratégia e jogo. E assim ele indicou Mara para o paredão. Confira os votos de cada brother no confessionário:

Ana Paula votou em Jéssica por motivos de estratégia.

Diego votou em Jéssica porque é coisa do jogo.

Jaqueline votou em Gleici porque não quer votar em alguém do seu grupo.

Wagner votou em Jéssica por achar que há uma aproximação por conveniência dela.

Patrícia votou em Jéssica porque viu um complô.

Caruso votou em Jéssica por questão de estratégia.

Paula votou em Patrícia por aproximação.

Breno votou em Gleici porque é a que menos se envolveu com a turma.

Viegas votou em Jéssica porque é uma jogadora habilidosa.

Gleici votou em Diego por afinidade.

Lucas votou em Gleici porque precisa votar em alguém.

Jéssica votou em Diego por pequenos detalhes.

Nayara votou em Jéssica por achar que vai ganhar.

Família Lima votou em Diego porque não conseguiram se aproximar.

Mara votou em Caruso porque eles estão formando um grupo de homens.

Kaysar votou em Viegas porque… ele não sabe explicar.

Anunciado o paredão triplo, Tiago Leifert se comunicou com a casa para resolver duas coisas. Uma delas é fazer a brincadeira do Dedo-Duro na qual um brother é obrigado a revelar em quem votou. Restou ao Viegas falar que havia votado em Jéssica. Por fim, Tiago avisou que Paula poderia exercer seu poder do Veto e “cancelar” a indicação de Mara ou Jéssica, e a sister determinou que iria salvar a Jéssica do paredão. Dessa forma, estava formado o paredão duplo entre Ana Paula e Mara.

Após o climão formado, Tiago se despediu dos brothers e anunciou que voltaria na próxima terça-feira para levar uma das duas emparedadas.