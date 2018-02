Como ocorre todas as semanas, o eliminado do ‘BBB18‘ vai tomar um café da manhã reforçado no ‘Mais Você‘ e conversar sobre sua participação na casa mais vigiada do Brasil. A convidada dessa manhã (14) foi Ana Paula, que foi praticamente defenestrada do reality com recorde de rejeição.

O papo, comandado por Cissa Guimarães e Zeca Camargo, foi bem “light” e não pressionou tanto a bruxinha, talvez por um receio da Globo de vilanizar ainda mais Ana Paula. Vale lembrar que Tiago Leifert, antes da eliminação, falou ao público que a rejeição era apenas no jogo, não na vida real.

Mesmo assim a conversa ainda rendeu umas polemiquinhas. Questionada sobre a placa de “leva e traz” que recebeu no último Jogo da Discórdia, a sister afirmou que não se considera uma fofoqueira, mas que também não se arrepende de nada que fez. “Não fui leva e traz, fui corajosa“, explicou Ana Paula sobre os motivos que a levaram contar para Jaqueline o que Mahmoud estava falando.

A postura de lavar as mãos de Ana Paula continuou: a sister ainda disse que não teve nada a ver com a briga, e que quem foi fazer showzinho foi Jaqueline, e não ela. “Se ela brigou não tem a ver comigo“, argumentou.

Ao final do papo, Ana Paula garantiu a Kaysar o direito de participar da próxima Prova do Líder.