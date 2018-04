Todos os brothers do ‘BBB18‘ estão atualmente reunidos num estúdio do GShow para a #MaratonaRedeBBB, também conhecida como a famosa lavação de roupa suja. O objetivo é ir reunindo o pessoal em grupinhos, exibir vídeos do confinamento e promover um debate. E qual foi o primeiro assunto abordado? A briga entre Jaqueline e Mahmoud!

Vivian Amorin (a mediadora do debate) exibiu logo no começo a briga dos brothers que foi causada por Ana Paula. Para quem não lembra, a bruxinha contou para Jaqueline que Mahmoud havia “espalhado para a casa” que ela iria lhe dar a imunidade. Revoltada com a suposta mentira, ela foi gritar com o participante e a briga colaborou para a eliminação da casa.

Já no começo do debate Ana Paula negou que havia contado a fofoca para rolar uma briga entre Jaqueline e Mahmoud. “Eu não tenho nada contra você, falei para te alertar. Não imaginava que você ia ter essa reação”, explicou a bruxa. Infelizmente para sua argumentação, ela logo foi confrontada com um vídeo de quando ficou assistindo de camarote toda a discussão.

Jaqueline, por sua vez, contou que uma das maiores decepções que ela teve no reality foi o Trio Mandinga composto por Ana Paula, Patrícia e Diego. Ana Paula então pediu desculpas a ela, afinal a briga colaborou com a eliminação da sister.