Levar sete votos na formação do paredão foi um baque para Ana Paula. A bruxinha do ‘BBB18‘ até fingiu que estava tudo bem durante o programa ao vivo com Tiago Leifert, mas foi só o apresentador se despedir que Ana Paula virou quase que o demônio naquela casa.

Pra começar, ela foi para o quarto com Diego e Patrícia (seus amigos do Trio Mandinga) e começou a xingar as pessoas enquanto tentava calcular de onde vieram os 7 votos. “O sétimo voto foi do Kaysar!”, praguejava Ana Paula, usando nomes pouco bonitos para se referir ao colega. Foi só quando o sírio apareceu no quarto para esclarecer seu voto que a bruxinha percebeu que havia errado nas contas.

Para Diego, aquilo era um sinal que o jogo estava começando. “É normal imaginar que eles se uniram para ir contra a gente”, articulou sem nem imaginar que os sete votos para Ana Paula não vieram através de combinações, e sim de pessoas que apenas não curtiam a sister.

Depois de gritar, praguejar e xingar muito seus desafetos, a bruxa millenial murchou de vez. A produção do ‘Big Brother Brasil’ até tentou animar o pessoal com um cooler cheio de bebidas, mas Ana Paula ficou com uma cara desanimada o resto da madrugada.

No final da noite, quando todos foram dormir, surgiu um novo aliado para Ana Paula. Kaysar finalmente tomou partido no reality show e prometeu que iria proteger a bruxinha.