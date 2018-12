Âncora da Band duvida de denúncias contra João de Deus e causa revolta

A edição de segunda-feira (17) do Jornal da Noite, exibido pela TV Band, trouxe uma surpresa desagradável para as mulheres. Em comentário feito após a exibição de uma matéria a respeito da prisão de João Teixeira de Faria, o médium conhecido como João de Deus, o apresentador Fábio Pannunzio fez um comentário desagradável, questionando a veracidade das mais de 500 denúncias de estupro e abuso sexual envolvendo o médium.

Pannunzio disse: “Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que, entre esses relatos, tem muito trigo e tem também algum joio. Você acha crível mesmo que esse homem molestou 500 mulheres? Aos 76 anos de idade? É preciso mais que hormônios para se crer numa história dessas”.

E o âncora do Jornal da Noite duvidando das vítimas do João de Deus e afirmando que é impossível ele ter tanto apetite sexual assim? pic.twitter.com/nlm22PrPzv — Ricardo S (@RickSouza) December 18, 2018

Desqualificar a acusação da vítima de violência sexual é uma prática comum e uma das formas mais frequentes de fazer com que criminosos saiam impunes. É também por causa de afirmações como essas que os crimes sexuais são subnotificados no Brasil – quando a mulher reúne forças para denunciar, a palavra dela é desacreditada. Enquanto isso, o homem molestador não precisa nem de advogado de defesa, já que até um apresentador de jornal é capaz de elaborar uma argumentação dessas.

Vale lembrar que os relatos e acusações dizem respeito há anos e anos de crimes cometidos por João Teixeira de Faria. Ele não molestou 500 mulheres aos 76 anos de idade. Considerando que ele promove os atendimentos espirituais desde 1976, podemos concordar que houve tempo de sobra para abusar deste número de mulheres (ou até mais).

Além disso, é importante saber que hormônios ou desejo pouco tem a ver com abuso sexual e estupro, e mais com a reafirmação do poder de uma pessoa sobre a outra. Desde 2009, com a mudança do Código Penal Brasileiro, o crime de estupro não é limitado à penetração. É possível violentar alguém sem ter uma ereção, sem ter desejo sexual, apenas pela vontade de subjugar a outra pessoa.

A declaração de Pannunzio, claro, causou revolta entre os telespectadores, que se manifestaram nas redes sociais.

a fala do âncora do Jornal da Noite evidencia o lado mais sujo do abuso sexual: a de q a violência é praticada por instinto. É mais fácil pra culpar a vítima e absolver o abusador. Não! Violência sexual não tem nada a ver com libido, mas tudo a ver com poder — Apor Torno (@dimasokgo) December 18, 2018

São mais de 30 anos de deliberados abusos, aí o reporterzinho acha q com 70 e poucos anos o homem começou com esse "apetite sexual" do nada. Tem como um âncora ser mais ridículo? Isso não é jornalista @BandTV separem o joio do trigo. #JornaldaNoite — Maíra (@MaiFaustino) December 18, 2018

É difícil até dizer o que eu sinto quando ouço um comentário como este… não se se fico enojada, revoltada ou com pena pela total falta de informação dele… https://t.co/onWJH2ieBl — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) December 18, 2018