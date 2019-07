Angélica e Huck estão com a família em Fátima: “Dia de agradecer”

Após o susto e a recuperação de Benício, que se acidentou e passou por cirurgia na cabeça há duas semanas, Angélica e Luciano Huck estão com os filhos em Fátima (Portugal), para agradecer.

A apresentadora postou duas fotos em seu Instagram da família no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima com a legenda: “Com o coração cheio amor e gratidão… por todas as mães e todas as famílias! Minha fé e orações…”. E escreveu as hastags #elevenceu e #agradecendo.

–

Luciano Huck, que é de outra religião, também postou foto da família com uma legenda emocionante sobre tolerância religiosa e sobre a importância da fé, independentemente de qual seja.

–

“Dia de agradecer. Os caminhos para conectar, para fortalecer a espiritualidade são inúmeros. O propósito de todo rito religioso é soprar espiritualidade em nós. Toda prática religiosa presta serviço à mística, a vida que se revela interior. É ela que nos sustenta quando os acontecimentos nos retiram o chão, a coragem, a força necessária para sermos capazes de vencer as tormentas que nos surpreendem. Hoje viemos à Fátima. Para agradecer. Minha esposa é cristã e devota. Respeito, e com um sorriso no rosto e coração acolhido, acompanho. Trouxemos as maiores riquezas que a vida nos deu. Quando abraçados, cabemos todos num único metro quadrado. E ele é mais valioso do mundo.”