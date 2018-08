Angélica “entrega” detalhe sobre estreia feminina no Dança dos Famosos

Nesse domingo (26) rolou a primeira etapa feminina no ‘Dança dos Famosos‘ de 2018 para o delírio de quem curte esse concurso de talentos com celebridades. O apresentador Faustão reuniu no palco do ‘Domingão do Faustão‘ as famosas Erika Januza, Dani Calabresa, Deborah Evelyn, Bia Arantes, Pâmela Tomé e Mariana Ferrão para se apresentarem ao som do baladão, mas foi um “detalhe técnico” que chamou mais a atenção do público: ao contrário do que normalmente acontece, o programa não foi exibido ao vivo. Aliás, muito pelo contrário, o programa exibido nessa noite já estava gravado há mais de uma semana!

Quem acabou revelando o truque da produção para o público foi a apresentadora Angélica, uma das juradas convidadas do ‘Dança dos Famosos’. No último dia 18 de agosto, ela havia publicado uma foto em seu Instagram contando que estava gravando o ‘Domingão do Faustão’… e estava com a mesma roupa vista na estreia das mulheres na competição:

Hoje com meus amores de SP …#domingaodofaustao A post shared by @ angelicaksy on Aug 18, 2018 at 1:17pm PDT

Pra completar o pacote, ainda postou stories assistindo de sua casa o ‘Domingão do Faustão’:

Os demais famosos e os competidores até tentaram fingir que o programa estava ao vivo, deixando para postar os stories dos bastidores só durante a exibição do programa, mas a Angélica “entregou tudo” antes. A internet se sentiu meio enganada com Faustão brincando com nossos sentimentos.

Programa de hoje não está ao vivo. Gravado no último dia 18. #DançaDosFamosos #Faustão pic.twitter.com/mb9JwLUCYT — Jaiane Valentim (@jah_valentim) August 26, 2018

No sábado 18/08 Angélica ligou pro Luciano ao vivo durante o criança esperança e disse que estava gravando o Faustão. — Celinha Correa (@celia_fani) August 26, 2018

Chateado que não é ao vivo o Faustão hoje e pensei que era — Nós sim, nós não, nós sim, nós não… não sei! (@JenioQuadros) August 26, 2018

A estreia das mulheres agradou público e jurados. Pâmela Tompe e Mariana Ferrão arrasaram nas performances e arrancaram aplausos acalorados da plateia, garantindo os dois primeiros lugares dessa etapa. Bia Arantes ficou em terceiro, Erika Januza em quarto, Dani Calabresa em quinto e Deborah Evelyn na lanterninha.

Na próxima semana teremos o retorno dos homens se jogando no forró.