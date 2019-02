Angélica incorpora o estilo das décadas de 60, 70 e 80 em ensaio

Mostrando todo seu potencial camaleônico, Angélica incorporou mulheres de atitude das décadas de 1960, 70 e 80 em ensaio produzido por Celso Kamura. Com looks icônicos, a apresentadora do Estrelas, mostrou toda sua desenvoltura em frente às câmeras e o resultado ficou deslumbrante.

Adoro brincar e fazer personagens, fazer essa viagem no tempo é um privilégio.

Divulgação Divulgação

Não é difícil adivinhar as referências, nessas duas fotos, Angélica encarna a modelo Twiggy, com vibe 60’s.

Com make e poses poderosas, a inspiração aqui é Jerry Hall nos anos 70!

A influência da working girl oitentista Melanie Griffith vêm à mente com a interpretação de Angélica.

O editorial foi clicado por Pino Gomes, teve edição de moda realizada por Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, e produção de moda por Luiz Bonassoli e Maria Whitaker.