Angélica volta a comandar o quadro “Vídeo Game” no “Vídeo Show”

Essa veio direto do túnel do tempo! A Rede Globo acaba de anunciar que Angélica estará de volta ao “Vídeo Show”, para uma temporada especial do “Vídeo Game”.

O retorno da atração rola no dia 6 de novembro, mas o quadro não será fixo e, a princípio, vai contar com apenas uma temporada. Aos moldes do “Vídeo Game” de anos atrás, mais uma vez o jogo vai desafiar o conhecimento das celebridades a respeito de antigos programas da emissora.

Dentre os convidados do quadro estão Fernanda Souza, Thiaguinho, Camila Queiroz, Alexandre Borges e Juliana Paiva, dentre outros.

“Estou muito feliz com esse retorno. Muito bom relembrar e celebrar, depois de seis anos, o Vídeo Game que comandei por tantos anos. Há 21 anos estou na Globo e dez deles foram comandando o ‘Vídeo Game’. A comemoração dessa temporada vai ser uma grande festa e eu tenho certeza de que vamos nos divertir bastante”, diz Angélica.