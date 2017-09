Angelina Jolie revela que pretende voltar a atuar em breve

Contrariando os boatos de uma possível aposentadoria, Angelina Jolie revelou que planeja voltar a atuar ainda nos próximos meses. O seu último trabalho como atriz foi no drama “À Beira Mar”, em 2015.

“Eu fiz uma pausa de mais de um ano por causa da minha situação familiar, para cuidar dos meus filhos. (…) Espero trabalhar novamente nos próximos meses”, explicou em entrevista ao The Hollywood Reporter. A declaração, que faz referência ao divórcio de Brad Pitt, foi feita durante o Festival de Cinema de Telluride, no qual o seu longa, “First They Killed My Father”, foi exibido.

Angelina contou que pretende deixar de atuar e seguir apenas dirigindo filmes, apesar de não saber se isso será possível. “Em dado momento, provavelmente irei somente dirigir, se tiver permissão para isso. Mas você nunca sabe se poderá ter uma carreira como diretora, não sabe como as coisas serão recebidas”, pontuou. “No momento, não tenho nenhum projeto de direção pelo qual eu me sinta apaixonada. Então, irei atuar”, confessou.

À publicação, a estrela admitiu também que ainda não existe nada certo, mas que a continuação de “Malévola” deve acontecer neste ano. Além disso, ela contou que recebeu o convite para trabalhar em um filme sobre Cleópatra, a rainha do Egito.

“First They Killed My Father” foi dirigido por Angelina para a Netflix e chegará ao serviço de streaming em 15 de setembro.

O filme foi baseado na vida de Loung Ung, autora e ativista dos direitos humanos. A história conta parte de sua infância no regime comunista de Khmer Rouge, período marcado pela morte de milhões de cambojanos por conta da fome, de doenças e execuções.