Angelina Jolie resolveu levar a família em peso ao red carpet

Angelina Jolie esteve no Festival de Cinema de Toronto no último domingo (10) e resolveu ir muito bem acompanhada. Junto com ela foram quatro dos seus seis filhos: Shiloh, Zahara e os gêmeos Vivienne e Knox. Apenas Maddox e Pax não estiveram presentes.

Eles foram ao festival canadense para a premiere do filme “The Breadwinner”. Olha que fofos:

“The Breadwinner” – que em português significa literalmente “o que ganha o pão”, ou seja, o que sustenta a casa – é um filme de animação produzido por Angelina. Ele conta a história de uma garota afegã que resolve partir numa difícil jornada para tentar salvar sua família – mas a única maneira de fazer isso é disfarçando-se de menino.

O longa chega aos cinemas no dia 17 de novembro. Confira o trailer: