Anitta acaba de disponibilizar o clipe de “Downtown”, através do Youtube. Na madrugada de domingo (19), a música já havia sido lançada através do Spotify, junto com um ‘vídeo vertical’ – feito especialmente para a plataforma de música.

E, nessa segunda (20), rolou a estreia do clipe oficial. Cantada em espanhol, a faixa é um reggaeton e foi feita em parceria com o colombiano J Balvin. “Downtown” faz parte do projeto “Checkmate”, em que Anitta vem lançando um clipe por mês.