Anitta foi zoada numa balada e pisou nos haters da melhor maneira

A empresária, cantora e brasileira mais seguida no Instagram Anitta é, definitivamente, uma das instituições que mais funcionam no Brasil. E, mesmo assim, infelizmente, ela precisa provar constantemente o quanto é talentosa – e, nossa, como essa garota é talentosa! Como se não bastasse todo o preconceito que já sofre no Brasil, ela ainda precisou lidar com olhares tortos em uma boate em Los Angeles, onde está passando alguns dias.

No stories, ela contou o caso. “Chegamos na balada com um lookinho baile funk e tinham umas mulheres no camarote que não estavam aceitando muito bem a nossa dança, o nosso look, a nossa brasilidade… Porém, do nada, começou a tocar a MINHA música e tinha um TELÃO e começou a passar, também, o meu clipe”, explicou a artista aos risos.

O momento:

De acordo com Anira, elas não estavam simplesmente julgando, debocharam real do rebolado da nossa estrela, mas o melhor ainda estava por vir. Quando o clipe acabou, Anitta comprou o champanhe mais caro do lugar (aquele que pisca, sabe?), mandou para a mesa dos haters e ainda disse: “parece que o jogo virou, não é mesmo?”

Apesar de já ter apagado os posts, a internet, claro, guardou todo o depoimento (é muito engraçado!). Confira!

Importante só dizer que, em determinado momento, Anitta chama as garotas que estavam zoando ela de “frígidas”. Bem, nesse caso, o adjetivo correto é “escrotas” mesmo. E a melhor resposta mesmo é sempre o sucesso!