Anitta canta o Hino Nacional no GP de fórmula 1 do Brasil

Anitta dá o que falar aonde quer que ela vá! E nesse domingo, 12, ela participou do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Mas o que causou repercussão nas redes sociais não foi só a presença dela, mas sim a performance da estrela pop ao cantar o Hino Nacional antes da largada da corrida, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Afinada, ela não decepcionou durante a transmissão feita pela Rede Globo, mas chamou a atenção ao encurtar a música, emendando um trecho da primeira estrofe do hino com outro da segunda parte. Ela cantou até “A imagem do Cruzeiro resplandece” e, depois, foi logo para “Mas, se ergues da justiça a clava forte”, ao invés de seguir com “Gigante pela própria natureza…”.

Assista ao momento da abertura em que Anitta canta o hino:

Vídeo da Anitta cantando o hino nacional na abertura do GP do Brasil de Fórmula 1. pic.twitter.com/2zCyAkoMcC — Central Anitta (@CentralAnittaBR) November 12, 2017

Embora o público tenha estranhado a versão “alternativa”, raramente o hino é cantado inteiro durante os eventos esportivos. Por conta do tempo disponível, é normal que seja necessário fazer alguma adaptação – e essa foi a orientação recebida por Anitta, que ficou na pista, em frente aos pilotos, enquanto se apresentava.

A internet, claro, não deixou de comentar a interpretação da cantora. Dá só uma olhada nas reações:

Anitta toda emocionada cantando o hino nacional, não estamos nada bem! 😭 pic.twitter.com/Mt6dvGxxeS — Projeto Anitta (@ProjetoAnittaBR) November 12, 2017

duvidaram que anitta ia conseguir cantar com andrea bocelli: cantou e foi aplaudida de pé duvidaram que anitta ia conseguir cantar nas olimpíadas: cantou e foi aplaudida de pé duvidaram que anitta ia conseguir cantar o hino: cantou e foi aplaudida de pé LENDA. — raphaela (@anittasuccess) November 12, 2017

Mas uma vez @Anitta mostrando que arrasa cantando tudo amores… definição de sentimento: somente ORGULHO pic.twitter.com/iE1ll80uDK — Maria Cantalice 🌳 (@MCantalice) November 12, 2017

A maioria caga para o Hino Nacional, a maioria caga para F1, aí a Anitta vai cantar o hino para o GP Brasil e os malas aparecem pra achar absurdo! kkkkk Negócio é criticar! Cantou direito, da forma que tem que ser cantada. Fim de mais uma polêmica vazia! — Fora Eurico! (@AndyAllah) November 12, 2017

MANO A ANITTA ERROU O HINO NACIONAL NA FORMULA1 Q VERGONHA — mexilhãozinho (@gustavocostal_) November 12, 2017

Anitta arrasando ao cantar o hino nacional, boatos que seria um fiasco pic.twitter.com/R3OJuYqldz — BCharts (@bchartsnet) November 12, 2017

não acredito que anitta me fez chorar com o hino nacional — nohana oh nana (@whynohanx) November 12, 2017

Look da Anitta para se apresentar no GP do Brasil. Gostaram? ✨ pic.twitter.com/E3js2FNaeq — Central Anitta (@CentralAnittaBR) November 12, 2017

“Eu fiz o teste da letra e ta tudo certo..ainda deram uma mudadinha” – Anitta sobre cantar Hino Nacional. pic.twitter.com/mJf2JjiCL8 — gi (@AnittaSincerona) November 12, 2017