O Carnaval 2018 chegou ao fim, e é claro que a Anitta participou dele inteiro. A cantora dançou muito e curtiu usando várias fantasias (todas em homenagem aos clipes icônicos dela), e ela não só estava querendo que todo mundo aproveitasse essa época do ano, como deu um puxão de orelha em alguém que estava furtando o público no meio da multidão do bloquinho dela no Rio de Janeiro.

Tudo aconteceu neste sábado (17) durante o Bloco das Poderosas. A artista, que arrasou novamente com look fita isolante, estava cantando quando notou algo acontecendo e, ao perceber que se tratava de furto, decidiu falar sobre o assunto e falar a real para todos.

Parte do momento foi gravado e o bloco inteiro parou para ouvir o que ela tinha a dizer.

Após observar um furto durante o #BlocoDasPoderosas, Anitta deu um puxão de orelha no público:

“De onde vocês vieram eu também vim, mas isso não justifica a gente pegar o que é dos outros. Se a gente nasceu sem oportunidade, tem que ralar muito e correr atrás do nosso”. pic.twitter.com/Yvn5dt4ntA — Central Anitta (@CentralAnittaBR) February 17, 2018

“De onde vocês vieram eu também vim, o Nego do Borel também veio, a Jojo Toddynho também veio. Eu também não tinha condição de ter as minhas coisas, e nem por isso eu ia pegando de ninguém”, ela começou a falar, explicando que não há motivo para furtar os outros. A conversa com o público foi bem tranquila e todos aplaudiram a cantora, e a festa continuou normal.

Como sempre a Anitta mostra que ama o respeito a próximo.