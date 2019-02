Anitta e Kevinho acabam de lançar o videoclipe do single “Terremoto“, e o vídeo é uma recriação do vídeo de “I’m Still In Love With You“, do cantor jamaicano Sean Paul.

O clipe é cheio de danças, rebolados e muito anos 2000. Ficou uma digna reprodução da original! Assista aos clipes e compare:

Sean Paul – I’m Still In Love With You

Anitta & Kevinho – Terremoto

E aí, curtiu a ‘nova versão’?