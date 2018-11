Anitta esbanja felicidade e brilha no tapete vermelho do EMA 2018

Cheia de charme em um Dolce & Gabbana de franjas douradas (coleção Secrets & Diamonds), Anitta chamou a atenção pela beleza e pela felicidade em participar do Europe Music Awards (EMA), neste domingo (4), em Bilbao, na Espanha. É a quinta vez que a musa ganha o prêmio na categoria Melhor Artista Brasileiro.

Direto dos bastidores, a cantora falou pelo Insta Stories: “A gente está tentando fingir costume e normalidade, mas não está dando certo, porque não está dando pra acreditar em nada do que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas cantam Downtown, Paradinha, Vai Malandra enquanto passo no Red Carpet”, disse cheia de orgulho e emocionada.

Você nos representa!