Fofura! Anitta compartilha a primeira foto ao lado do marido

Em 2017, uma das certezas de que um relacionamento é sério mesmo quando ele se torna “oficial no Instagram”.

Brincadeiras à parte, a cantora Anitta, que em novembro assinou um contrato de união estável com Thiago Magalhães, está junto com o empresário desde junho e nunca compartilhou com os seguidores dela um registro sequer ao lado do marido. Não mais.

Curtindo alguns dias de descanso (e frio!), em Nova York, a artista mais “malandra” do Brasil resolveu divulgar o primeiro clique ao lado do boy.

Na foto, eles aparecem com os amigos Carina Liberato e Marcos Von Kilzer. Muito fofos:

O motivo para ela demorar tanto para tornar o relacionamento “oficial no Insta”? De acordo com ela, para preservar a intimidade do casal, uma vez que o empresário não é uma pessoa pública como ela. Tá muito certa mesmo, né?

Mas também teve clique da cantora curtindo a cidade norte-americana sozinha – e muito fashionista:

A gente simplesmente AMOU a boina, uma das próximas grandes tendências de moda.