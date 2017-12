Nesta segunda-feira (18), Anitta lançou o derradeiro clipe do projeto “Checkmate” – em que vem liberando um vídeo novo por mês. As imagens de “Vai Malandra” foram gravadas em agosto no morro do Vidigal e, desde então, o trabalho vem gerando polêmica.

O clipe foi dirigido por Terry Richardson, famoso fotógrafo americano que é mundialmente conhecido por seu trabalho e também pelo fato de colecionar acusações de abuso sexual há mais de 15 anos. Em outubro, o grupo Condé Nast chegou a banir o fotógrafo de todas as suas revistas – que incluem Vogue, GQ e Vanity Fair.

Já no mês agosto, quando Anitta divulgou a parceria com Richardson, a cantora foi muito questionada sobre o fato de estar trabalhando com um homem cuja fama de agressor é amplamente conhecida. Somente três meses depois, no final de novembro, ela se pronunciou sobre o assunto.

“Imediatamente após tomar conhecimento sobre as acusações de assédio que envolvem o diretor Terry Richardson solicitei que minha equipe avaliasse o contrato para verificar o que juridicamente poderia ser feito. Estudamos todas as possibilidades, que foram além das questões jurídicas, passando também pelo envolvimento emocional, levando em consideração o imenso trabalho digno de todos os artistas e colaboradores que de alguma maneira fizeram este clipe acontecer. Esse não é um trabalho de uma pessoa só. Manterei minha promessa aos moradores do Vidigal e aos meus fãs lançando o clipe de “Vai Malandra” em dezembro deste ano. Mostrando um pouco das minhas origens e mais sobre o funk carioca, do qual me orgulho muito de ser representante”, disse ela.

Antes lançar o clipe de “Vai Malandra”, Anitta fez uma transmissão ao vivo no YouTube para falar de “Checkmate” e do vídeo final. O live – que durou mais de meia hora – foi apresentado por Didi Wagner e contou com a participação de Tropkillaz, DJ Yuri Martins, MC Zaac, Erika Bronze e Jojo Todynho.

O rapper americano Maejor, que participa da música e do clipe, também deu seu recado através de um vídeo gravado em Paris. Terry Richardson ficou de fora do live e não foi citado nem mesmo quando Anitta agradeceu a todos que trabalharam em “Vai Malandra”.

Confira aqui o clipe: