Anitta revela que virou vegana e gera discussão sobre o assunto

Eu sempre fui muito fã de uma pessoa que hoje virou uma das minhas melhores amigas. @luisamell passei tantos dias da minha vida assistindo seu programa com a minha mãe. Nunca pensei que teria você assim tão próxima em minha vida. Luísa nunca foi o tipo de amizade que tenta converter todo mundo à sua maneira de pensar. Mas de tanto admirar seu trabalho e me preocupar com nosso planeta pedi uns conselhos a ela que me aconselhou à assistir a esse documentário no @netflixbrasil que me abriu os olhos pra várias coisas. Pra esse ano de 2019 meu desafio pra mim mesma será tentar mudar ao máximo alguns costumes meus que vão em direção contrária aos meus desejos pro mundo. Assistam também, ninguém precisa pensar igual. Mas é sempre bom receber todo tipo de informação e buscar sua própria verdade.