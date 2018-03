Quando Anitta entrou no palco da Festa Intergaláctica do ‘BBB18‘, Kaysar foi à loucura. Literalmente. O sírio estava ensandecido com a presença da popstar brasileira, a ponto de ficar na frente do palco fazendo caretas e MUITO empolgando com as coreografias.

Nas redes sociais, as pessoas brincaram que Kaysar estava desesperado para chamar a atenção de Anitta, e houve até quem falou que a cantora estaria constrangida com o assédio desse fã. Ao final do show, quando a luz acabou e a cortina fechou, Anitta retornou à casa mais vigiada do Brasil e dançou “Automaticamente“, música que o sírio adotou como sua e que virou quase sua canção tema no confinamento.

Só isso foi o bastante para muitos posts surgirem na internet insinuando que Anitta estava dando preferência para Kaysar, a ponto de ir dançar com os brothers a música característica dele. Mas, na tarde de hoje, a cantora usou seu Twitter para defender sua apresentação e afirmar que aquela música não foi propositalmente escolhida para favorecer Kaysar:

Adorei cantar no BBB ontem. Mas gente…. relaxa ae… nenhuma dança, ou trecho de música, ou sabe lá o que, foi feito de propósito — Anitta (@Anitta) March 17, 2018

Uma coisa sou eu como espectadora e outra sou eu como cantora. Não importa quem mais curto ou não. Todos mereciam atenção igual — Anitta (@Anitta) March 17, 2018

E deixem o Kaysar se divertir. Ele nao me ofendeu nem nada de errada. Estava curtindo o show e me admirando. Tudo ótimo — Anitta (@Anitta) March 17, 2018

Respondida a polêmica, um seguidor da cantora lhe perguntou pra quem ela estava torcendo nessa edição do ‘BBB’. E não é que Anitta respondeu?