Anitta está com a agenda lotada neste Carnaval: já passou por Salvador e Recife, e na noite deste domingo (3) tem show no Ceará. Depois de se vestir de É o Tchan!, de Beyoncé e Mariah Carey, ela escolheu uma fantasia beeeem sexy.

Ela vai para o Ceará vestida de Tiazinha, personagem do programa H interpretada por Suzana Alves e que fez muito sucesso nos anos 1990.

Nos Stories ela provou: “quem precisa de uma depilação da Tiazinha no Ceará?” No programa H, a Tiazinha depilava garotos da plateia que não acertassem as perguntas que eram feitas a eles.

Segundo Anitta, o tema do carnaval dela é “vale a pena ver de novo”, por isso ela está escolhendo fantasias que remetam à sua infância e adolescência.