Por aqui, o Carnaval está longe de acabar. Depois da fantasia de Tiazinha, Christina Aguilera e Mariah Carey, na última madrugada de sexta-feira (9), Anitta chamou a atenção no Instagram ao aparecer vestida de Gretchen.

A homenagem para a cantora do antigo grupo “As Melindrosas” aconteceu em uma apresentação na “Festa da Uva”, em Caxias do Sul. (RS).

Em dois stories de Anitta, ela aparece dançando a famosa música de Gretchen, “Conga, Conga, Conga”, enquanto esbanja o look da noite: um collant azul cheio de brilho, com algumas fitas amarradas no braço esquerdo e na perna direita.

A roupa escolhida já havia sido usada por Gretchen, como mostrou Anitta em uma sequência de fotos antigas da artista em apresentações.

Para quem gostou da homenagem, saiba que você não foi a única. A própria Gretchen fez questão de elogiar a amiga em seu Instagram pessoal. “Como eu te admiro! Mulher determinada, profissional dedicada e principalmente humilde e com um coração lindo”, escreveu na legenda de um clique. Já na outra, a famosa dizia ter orgulho de ser lembrada por Anitta.