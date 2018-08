Anitta perde prêmio para youtuber no Teen Choice Awards 2018

Anitta estava concorrendo ao prêmio de “Estrela da Música na Web”, no Teen Choice Awards 2018, em Los Angeles, que aconteceu neste domingo (12), mas infelizmente não foi dessa vez que ela levou a prancha de surfe – que é o troféu da premiação – para casa.

Ela perdeu para a youtuber americana Erika Costell. Erika é conhecida por seus vídeos de moda, pegadinhas e beleza, além de ser cantora, entrando na lista das 100 mais tocadas da Billboard nos Estados Unidos em 2017. O hit que a rendeu fama foi “Jerika“, música feita em parceria com o namorado e youtuber Jake Paul, irmão de Logan Paul.

Trabalhando pesado pelo sucesso internacional, em 2018 Anitta faturou este ano um prêmio no iHeartRadio Awards, como estrela das redes sociais, e outro no MTV Miaw, com o hit do ano “Downtown”.

Olha só o vídeo dos dois!

Anira não era a única brasileira concorrendo. A ex-MarterChef Valentina Schulz e a youtuber Sofia Santino disputaram na categoria “Choice Muser” que premia um usuário do aplicativo Musical.ly, uma rede social em que vídeos curtos com música podem ser postados. A ganhadora acabou sendo Mackenzie Ziegler, que é dançarina e cantora, além de youtuber.