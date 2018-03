No começo do ‘BBB‘ exibido na noite desta quinta-feira (22), Tiago Leifert explicou como funcionaria a dinâmica da formação de paredão da semana e surpreendeu ao falar a função do anjo.

Para começar, o anjo novamente será autoimune, ou seja, ganhará uma imunidade no próximo paredão. A novidade é a forma como será realizada a prova de sexta-feira: será de resistência.

Esse estilo de prova normalmente é usado apenas para lideranças, poucas vezes na história do ‘BBB’ isso apareceu em outros desafios. A outra novidade é que, após a votação dos líderes e da casa, o anjo será o responsável por colocar uma terceira pessoa no paredão.

Ainda não se sabe se os brothers serão avisados, seja da autoimunidade ou do terceiro voto, mas sabemos que a próxima prova de resistência que começará amanhã de manhã vai colocar muita coisa em jogo.