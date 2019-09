Anna Chlumsky, a menina de ‘Meu Primeiro Amor’, fala português e ama forró

A atriz Anna Chlumsky, famosa no Brasil por interpretar a menininha do filme “Meu Primeiro Amor“, surpreendeu a todos que estavam assistindo a cobertura do tapete vermelho do Emmy 2019, no último domingo (22), quando, ao ser entrevistada por Carol Ribeiro e Hugo Gloss, desatou a responder em português.

Uma das estrelas do seriado “Veep“, da HBO, Anna impressionou por seu domínio de nossa língua. Questionada, ela respondeu que aprendeu português porque namorou um carioca quando estava na faculdade, e queria conseguir conversar com a mãe dele. Fofa, né?

Na entrevista ela também fala sobre o sucesso de “Meu Primeiro Amor” por aqui – afinal, passou tantas vezes na “Sessão da Tarde”… todo mundo já chorou com esse filme.

Pelo jeito o namoro acabou, mas o amor pelo Brasil, não. Depois disso, Anna passou um período morando na Bahia, por volta de 2003. É possível encontrar online um texto de autoria dela, no site de uma revista chamada Brazzil.com – uma publicação em inglês que existe desde 1989 e se dedica a tentar explicar o que se passa aqui para os estrangeiros.

Neste texto, Anna Chlumsky diz que a Bahia a enfeitiçou, e se dedica a falar sobre a música nas ruas de Salvador. E ela fala mais especificamente do reggae e do forró, chegando, inclusive, a recomendar discos para quem quiser conhecer mais da música brasileira.

Quer mais um sinal da brasilidade de Anna Chlumsky? O e-mail (e provavelmente o MSN) dela, em 2003, era boagatinha@hotmail.com. Sim, isso mesmo. Escrito em bom português brasileiro.

Já pensou se ela viesse para cá fazer uma novela, uma série ou um filme? Será muito bem-vinda, Anna Chlumsky!