Anne Hathaway ganha elogio de Rihanna: “você tem um bundão!”

Qual a melhor maneira de eliminar qualquer insegurança relacionada ao corpo ou forma física? A gente achava que era com amor-próprio, mas aparentemente um bom elogio de Rihanna também funciona muito bem! Pelo menos essa foi a experiência de Anne Hathaway, colega de elenco de Riri em “Oito Mulheres e Um Segredo“.

Anne contou no programa de Ellen DeGeneres que no começo das gravações do filme, estava insegura com as mudanças do próprio corpo após a gestação do filho Jonathan. Era o primeiro filme dela depois de se tornar mãe. “Eu entrei no set, estava um pouco acima do meu peso normal e estava ciente disso… estava vestindo um jeans e fiz o meu melhor: ‘vou me amar, não importa o que aconteça'”.

Como em qualquer bom grupo de mulheres, ela contou com o apoio das colegas. “Sandy (Sandra Bullock) olhou para mim e disse: ‘Você está ótima, mama!’’ Cate Blanchett também se uniu aos elogios, e disse que o look dela estava ótimo.

A estrela de “O Diabo Veste Prada“, no entanto, diz que o melhor elogio foi o de Rihanna. Ela disse: “Meu Deus, garota, você tem um bundão”. Anne não acreditou no que ouviu, então a cantora reafirmou: “É, você tem um bundão como eu”. “Honestamente eu nunca tive uma experiência como esta em um set na minha vida”, diverte-se Anne.

Maravilhosas, não é? O elenco fabuloso de “Oito Mulheres e um Segredo” de fato parece muito bem integrado. “Existe um rumor terrível que mulheres não se dão muito bem. Mas a gente acabou com esse rumor! Nós nos amamos tanto”, disse Anne Hathaway na entrevista, dizendo que foi maravilhoso estar num ambiente com tanto amor e compreensão.

Caso queira ver todas as reações da atriz ao contar a história, aqui está o vídeo da entrevista em inglês: