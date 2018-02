Ao lado de cacho, Caruso reclama de ter sido chamado de “banana”

Mesmo depois de um Jogo da Discórdia morno promovido pela produção do ‘BBB‘, uma pequena treta acabou rolando por causa de uma placa entregue. Caruso ficou meio bravo porque Lucas lhe deu a placa de “banana” e os dois partiram para uma conversa franca na cozinha.

Por muita coincidência, a discussão sobre a placa de “banana” aconteceu justamente ao lado de um cacho de bananas. Enquanto eles discutiam sobre o significado da expressão “banana” e a falta de comprometimento no jogo, a história de Lucas ter sido chamado de Judas foi revivida em uma treta sem muita emoção. Ao final, Lucas pediu desculpas e os dois combinaram de que, se rolar algum problema, eles vão resolver diretamente, e não através de outras pessoas. Cada um seguiu seu caminho e Caruso foi ficar um tempo com Viegas no jardim, reclamando de Lucas.

Não foi a única treta envolvendo Caruso e uma placa. Logo após a saída de Tiago Leifert os brothers continuaram brincando do Jogo da Discórdia. Na hora de Ayrton escolher para quem daria uma placa, ele apenas olhou para Caruso e isso já causou um climão. Caruso se recusou fortemente a receber a placa, mas Ayrton estava apenas olhando para ele antes de levar a placa para outra pessoa.