Aos 23 anos, Marilia Mendonça está grávida do 1º filho de cantor goiano

Chega de sofrência! Aos 23 anos, Marília Mendonça está grávida de cinco semanas do também cantor Murilo Huff, 23. A informação foi dada em primeira mão pelo blog do jornalista Leo Dias e confirmada neste sábado (22) pela assessoria de imprensa da artista.

De acordo com o colunista, a estrela pretendia esperar até a próxima semana, quando faria o primeiro exame médico, para tornar a notícia pública, mas os boatos começaram a se espalhar rapidamente.

Marilia está junto de Murilo publicamente desde maio deste ano e o casal é conhecido pelas declarações fofas e apaixonadas nas redes sociais.

“Feliz vida pra nós. Feliz vida por tudo que passamos pra estar aqui. Feliz vida por tudo que ensinamos e aprendemos. Nunca algo me fez crescer tanto quanto o nosso relacionamento. Você me trazendo sempre um pouco da sua paciência, eu te levando um pouco de toda a minha urgência e euforia. finalmente, felizes. te amo, muito! e aquela missão que você disse que tinha, de me fazer feliz, saiba que tá conseguindo cumprir direitinho. As nossas diferenças são o tempero do nosso amor”, publicou no Instagram a futura mamãe no Dia dos Namorados.

O eleito de Marilia:

No Twitter, claro, os fãs desejaram felicidades e fizeram algumas brincadeiras!

a marilia dando bronca no filho dela pic.twitter.com/6EujjY7aiG — rod (@rodpocket) June 22, 2019

se o bebê da marilia mendonça for menino o nome dela vai continuar sendo marilia mendonça se for menina vai mudar pra marilia womendonça — joao (@umvesgo) June 22, 2019

imagem da primeira ultrassom da marília mendonça pic.twitter.com/9vxOEJNCMi — buttowski (@chatolino) June 22, 2019

SOCORROOOOOOO 😍😍 — Lívia Inhudes (@InhudesLivia) June 22, 2019

Marília Mendonça: Todo mundo vai sofrer Alguns dias depois: Marília está namorando Hoje: Marília Mendonça grávida de 5 meses Brasileiros: Achei que ela tava sofrendo juntos com a gente — Abacaxi Pacheco 👑 (@AbacaxiPacheco) June 22, 2019

(Ela está grávida de cinco semanas, gente!)