Aos 53 anos, Tony Gordon vence o ‘The Voice Brasil’ 2019

Após semanas de pura emoção e muito ritmo com os participantes do ‘The Voice Brasil‘ nos encantando com músicas lindas, a competição musical chegou ao seu final nessa quinta-feira (03). Tony Gordon venceu esta temporada do programa, e não faltaram momentos incríveis nessa final.

Com apenas quatro apresentações musicais, os finalistas Willian Kessley, Ana Ruth, Lúcia Muniz e Tony Gordon tiveram uma última chance de conquistar o público, grande responsável pela eleição do vencedor do ‘The Voice Brasil’. Como aconteceu em outras temporadas, o pessoal de casa escolheu para quem iria a vitória através da internet e o resultado foi revelado só no finalzinho do programa, pelo apresentador Tiago Leifert.

Mas não pense que as apresentações dos finalistas foram as únicas atrações da noite. Os técnicos ajudaram a preencher o tempo da competição musical com performances incríveis, que repercutiram muito bem nas redes sociais.

A final do ‘The Voice Brasil’ conseguiu nada menos de 18 milhões de votos, e Tiago Leifert causou aquela ansiedade antes de revelar a voz vitoriosa do programa. O apresentador explicou que foi uma temporada diferente porque as vozes dominaram o medo melhor do que ninguém. “Todo mundo sai maior do que entra”, declarou Leifert antes de anunciar a vitória de Tony Gordon, aos 53 anos de idade. Ou seja, Michel Teló é pentacampeão no reality!

O prêmio do programa, como já anunciado no começo da temporada, foi de 500 mil reais e mais um gerenciamento de carreira. Porém, Tiago Leifert trouxe uma surpresa extra: um carro do patrocinador também entrou na lista de mimos.