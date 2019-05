Aos 99 anos, ator Orlando Drummond revive Seu Peru da ‘Escolinha’

View this post on Instagram

VAMOS COMEMORAR! Orlando Drummond, com seus 99 anos, incorporou Seu Peru e voltou à “Escolinha do Professor Raimundo”! Ainda tivemos um encontro do icônico ator com Marcos Caruso, marcando duas versões do personagem! Orlando aproveitou para fazer sua estreia no instagram… Que fofura, gente! Essa escolinha marcou tantas gerações! (Foto: @evandromesquita)