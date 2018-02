Em 1998, Luma de Oliveira provocou polêmica ao aparecer na Sapucaí usando uma coleira com o nome do então marido, Eike Batista, durante o desfile da escola Tradição. 20 anos depois, Sabrina Sato repete exatamente o mesmo look para homenagear o noivo, o ator Duda Nagle.

Enquanto Sabrina está no Rio de Janeiro, Duda Nagle viajou para marcar presença em um camarote de Salvador. O ator foi pego de surpresa com a fantasia dela e depois de comentar com bom humor no post dela dizendo que era uma papagaiada, comentou:

A iniciativa de Sabrina dividiu opiniões. Muitos elogiaram e acreditam que ela faz bem em demonstrar seu amor. Outros criticaram o look levantando a questão de que ninguém é dono de ninguém. Confira:

Sabrina Sato, a própria, usa gargantilha com o nome do namorado e o namorado, who, ainda me lança um “que papagaiada” como comentário o homem não poupa esforços pra mostrar que não merece uma mulher — Pinky (@dollrules) February 13, 2018

SABRINA SATO RESSUSCITOU A COLEIRA NO CARNAVAL MUITO ÍDOLA 👏👏👏👏👏👏👏👏#BastidoresDoCarnaval — sósia da biabionica (@biabionica) February 13, 2018

Sabrina Sato se vestiu de Luma de Oliveira Essa fantasia é icônica d+ kkkkkkkkkkkk #carnaval2018 pic.twitter.com/5OaQRAG1gN — Agridoce ✠♕✠ (@Pathy_CRVG) February 13, 2018

ARRASOU SABRINA SATO — maria (@laricamanoela) February 13, 2018