Após 28, Macaulay Culkin vive Kevin em versão de ‘Esqueceram de Mim’

O ator Macaulay Culkin interpretou Kevin McCallister, 28 anos depois da estreia do primeiro ‘Esqueceram de Mim‘, e o resultado foi só nostalgia. A retomada da trama se deu por causa de um comercial do Google.

Um corte após o outro, Culkin recriou algumas das cenas do clássico natalino. Dessa vez um Kevin já adulto usa a ferramenta Google Assistant para ajudá-lo nas obrigações do dia.

A semelhança entre as cenas originais e as do comercial é impressionante. Mas em alguns casos – como na clássica cena da loção pós-barba – o Google Assistant fornece um final diferente. O mais divertido é vê-lo fazer as coisas que fazia quando criança, mesmo estando com 38 anos – pular na cama já dá dor nas costas, e a “Operação Kevin”, para despistar os ladrões, é feita automaticamente, com um comando de voz.

Veja na íntegra a recriação do clássico de Natal “Esqueceram de mim”: