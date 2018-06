Após comentar sobre jogador francês, youtuber Cocielo é acusado de racismo

Argentina e França disputaram uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo na tarde deste sábado (30), embate que garantiu a vitória e classificação dos franceses. Durante o jogo, o youtuber Júlio Cocielo, que tem mais de 16 milhões de seguidores em seu canal, publicou o seguinte comentário em sua conta do Twitter, referindo-se ao craque francês Mbappé, que é negro e foi considerado o melhor em campo na partida:

–

Logo em seguida, usuários da rede social alertaram para o teor racista da frase, vista como uma simples “piada” pelo youtuber. Após as acusações, Cocielo deletou imediatamente a publicação, dizendo que não gostaria que as pessoas “confundissem as coisas”.

–

Porém, o assunto continua dando o que falar, até porque essa não foi a primeira vez que ele fez comentários desse tipo nas redes sociais. Junto com o episódio desta tarde, mais seguidores fizeram questão de relembrar outros momentos envolvendo o youtuber e suas falas consideradas racistas, também via Twitter: