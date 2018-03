Ontem os participantes do ‘BBB‘ estavam reunidos quando alguém lembrou que no dia seguinte seria o Dia Internacional da Mulher. Animadas, as sisters começaram a perguntar se elas ganhariam alguma coisa especial, e nessa hora Viegas ~~brincou~~ que a produção mandaria esponjas de aço para elas darem um trato nas panelas. Todas ficaram em silêncio e o brother explicou que era uma ~~piada~~, mas Patrícia deu uma cortada dizendo que a produção nunca faria algo absurdo assim.

Embora na casa ainda exista gente que brinque com algo importante como o Dia da Mulher, reforçando comentários machistas, as guerreiras do BBB18 mereceram prêmios sim pela força e resistência nesse reality (vamos lembrar que, até o momento, o número de mulheres eliminadas foi o DOBRO do número de homens).

Para elas, a produção preparou um dia todo especial com massagem e tratamento de rainha. Vestidas com roupão e comendo tudo do bom e do melhor, as sisters ganharam uma tarde inteirinha com tratamentos relaxantes para se darem bem na Prova do Líder que acontece esta noite.

Até mesmo Gleici, que está confinada no quarto especial, recebeu seus mimos de Dia das Mulheres. A produção mandou para a sister uma cestinha com vários produtos que suas colegas estão usufruindo.