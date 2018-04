Na tarde de hoje, a produção do ‘BBB‘ realizou a prova da comida um pouquinho atrasada (lembrando que a disputa foi adiada por causa da demora na Prova do Líder). O time composto por Viegas, Gleici e Ana Clara conseguiu a vitória e o direito a fazer compras no Tá Com Tudo, mas ninguém iria imaginar que um momento como as compras poderia render uma esperada reconciliação no programa.

Gleici e Viegas foram os sorteados para fazer as compras e aproveitaram o momento de isolamento e convivência forçada para conversarem um pouco. Os dois, que se estranharam na noite anterior durante a votação ao paredão, aparentemente fizeram as pazes. Depois de um demorado papo, o brother até abraçou Gleici.

“Gleici, eu gosto de você. Quero ter uma relação da hora aqui. A gente tá no mesmo grupo, na mesma ideia, na mesma vibe, cê tá no corre e eu também. A gente quer chegar no mesmo lugar, conquistar as mesmas coisas, ajudar as mesmas pessoas, então, mano..”, confessou o brother enquanto abraçava sua colega de confinamento.