Após derrota feia, queridinho do ‘Masterchef: A Revanche’ é eliminado

O ‘MasterChef: A Revanche‘ começou de vez com a primeira prova em grupo e, consequentemente, a primeira eliminação. Como não estamos lidado com principiantes, a produção da Band caprichou: teve prova em porta-aviões da Marinha e uma sobremesa impossível de se fazer, uma torre de croquembuche. O nível exigido foi muito e acabou custando a cabeça de Helton, um dos favoritos da edição deste ano do reality de cozinheiros amadores.

Ana Paula Padrão, como em todo programa, avisou que aquela seria a maior prova de todos os tempos do ‘MasterChef Brasil’. Divididos em dois times, um liderado por Fernando K. e outro por Thiago, eles precisaram alimentar 150 marinheiros numa refeição feita em um porta-aviões de verdade. Fernando, analítico desde a segunda temporada, realizou um planejamento impecável, enquanto Thiago sofreu um pouco para cuidar de seu time.

A divisão dos grupos foi proximidade, literalmente, e pela primeira vez ficou claro que os participantes não estão tão equilibrados assim: dos 10 participantes, apenas 3 são mulheres! Mas essa desigualdade não foi problema, porque o time que tinha todas as garotas e liderado por Thiago acabou ganhando de lavada com mais de 120 votos da preferência do público. E vale lembrar de uma curiosidade sobre o capitão do time perdedor: Fernando, quando participou da segunda edição, ficou marcado por nunca ter ganhado uma prova em grupo. Ou seja…

De volta aos estúdios, descobrimos que a dinâmica de eliminação está ainda mais cruel nesta revanche. O time dos vencedores subiu normalmente para o mezanino, mas os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin avisaram que a avaliação também seria individual. Sendo assim, eles salvaram três pessoas do grupo perdedor, deixando Helton e Vitor na disputa pela sobrevivência. Sim, agora todas as eliminações serão duelos!

O desafio proposto pelos chefes foi uma torre de croquembuche, e o alto grau de dificuldade dessa sobremesa pesou bastante na inexperiência de Helton. O jovem precisou contar com a ajuda do mezanino, que lhe dizia todas as etapas necessárias para terminar o prato. Porém, com seu talento quase inexplicável, Helton conseguiu não só terminar a prova como também fazer uma torre sem usar o cone disponibilizado pelo ‘MasterChef’.

Mas mesmo o talento do jovem não conseguiu ajudar no principal quesito a ser julgado num reality assim: sabor. Helton acabou recheando muito pouco seus croquembuches, e acabou sendo eliminado da cozinha pela terceira vez no mesmo ano!

Durante as palavras de despedida, Jacquin explicou que torceu pela saída de Helton porque ele tem muito talento e que ganhar uma temporada do ‘MasterChef’ poderia afetar muito seu ego. O garoto concordou e ainda contou para Ana Paula Padrão que conseguiu um emprego na área, ou seja, poderemos acompanhar o crescimento desse participante tão promissor. Boa sorte aí, Helton!