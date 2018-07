Após desastre na cozinha, ‘MasterChef 2018’ tem seus dois finalistas

Após meses e meses de quartas-feiras com cara de cansaço no trabalho por ter dormido mal, o ‘MasterChef Brasil‘ chegou à semifinal. Foi uma das edições mais disputadas e inesperadas, talvez por causa da nova dinâmica que incentivou a treta entre os participantes, mas sobretudo por ter uma quantidade grande de competidores qualificados. Isso quer dizer que a semifinal foi uma briga com pratos maravilhosos? Éééé… na verdade foi o extremo oposto disso! Vem com a gente conferir o resumão dessa semifinal eletrizante cheia de choro, escolhas equivocadas e Ana Paula Padrão perdendo o posto de contagem regressiva!

Sorvete com Nitrogênio

Hugo, Maria Antônia e Eliane entraram na cozinha da Band num estado de pura tensão, afinal os três haviam derrotado dezenas de cozinheiros amadores durante o reality e conquistaram uma vaguinha na semifinal do programa. Com tanta experiência assim, a equipe do ‘MasterChef Brasil’ decidiu erguer a barra até lá em cima ao fazer uma prova dificílima. Pablo Oazen, o vencedor do ‘MasterChef Profissionais 2ª edição‘ entrou na cozinha para apresentar o desafio que garantiria um espaço na final do reality: os participantes teriam de replicar a sobremesa dele mostrada no reality passado, o sorvete de goiaba!

O prato foi uma sensação após aparecer no ‘MasterChef Profissionais’, tanto que Pablo viajou o Brasil para mostrar a receita. Se trata de goiaba congelada com nitrogênio líquido, e logo depois coberta por uma camada de chocolate branco com corante para simular a casca de uma goiaba. Passamos muita vontade em casa? Pode ter acontecido sim.

Após a demonstração de Pablo, os cozinheiros amadores começaram a replicar a receita do campeão… mas foi bem difícil. O sorvete exigia passos precisos para sair da forma desejada, e o nervosismo atrapalhou todo mundo. Hugo até conseguiu contornar a situação e seguir mais ou menos as etapas do sorvete, mas suas adversárias não tiveram tanta sorte assim.

Tanto Maria Antônia quanto Eliane estavam sofrendo muito no processo, principalmente Eliane que chegou chorar ao ver que o barraco havia desabado e seu barco havia se perdido. O vídeo a seguir tem momentos TENSOS desse desespero da participante:

Surpreendendo ninguém, Hugo foi escolhido como o melhor sorvete (errando apenas detalhes) e subiu ao mezanino como o primeiro finalista do ‘MasterChef 2018’. Enquanto isso, Eliane e Maria Antônia se viram diante da situação desesperadora de duelar contra uma amiga.

Prova simples, pânico complexo

A última vaga da final era até bem simples de ser conquistada. Cada um dos chefs jurados trouxe uma mesinha com um ingrediente consumido em todo o Brasil e eles deveriam ser utilizados nos pratos. Henrique Fogaça trouxe uma variedade de feijões, Paola Carosella invadiu a cozinha com mandioca e Erick Jacquin levou banana para o estúdio. O desafio era também bem simples, pois os cozinheiros precisavam fazer três pratos diferentes, um para cada item, e deixar esses mesmos ingredientes em destaque. Facinho, né? Porém, a pressão da semifinal afetou fortemente as duas.

Eliane, ainda em pânico pela prova anterior, ficou completamente perdida. Após as compras no mercado, ela tentou explicar seus pratos para Paola e Fogaça sem muito sucesso. “Para e pensa por cinco minutos, aí você decide o que fazer”, sugeriu o chef após Paola descartar TODAS as ideias de Eliane. Maria Antônia não teve tanta sorte assim, e Erick Jacquin não viu com bons olhos suas sugestões. A cozinha estava num estado de nervos que somente esse meme é capaz de explicar a situação:

O desespero de Eliane e o nervosismo de Maria Antônia foram aparecendo nos pratos. Eliane conseguiu queimar os feijões, tostar sua fraldinha e errar o ponto de sua mandioca. Sua adversária teve problemas ao temperar o feijão e na banana escolhida no mercado, afinal ela pegou acidentalmente uma banana verde. Ou seja, o gosto estava fooooorte. Tudo estava muito confuso, tanto que Hugo tentou ajudar e passou a avisar às duas quanto tempo faltava para o término da prova, deixando Ana Paula Padrão sem função nesse programa.

Terminado o tempo elas apresentavam cada prato em formato de duelo, ou seja, cada uma levava o prato de determinado ingrediente junto da rival. A degustação foi tão triste que por um momento sentimos dó dos jurados, os pratos apresentavam tantas falhas básicas, nem parecia uma semifinal de ‘MasterChef’. As duas foram mal no prato de banana e as duas decepcionaram no feijão, mas a mandioca salvou Maria Antônia (que fez um petisco de boteco parecido com coxinha). Sendo assim, Eliane foi eliminada do programa depois de um péssimo dia para a cozinheira.

Hugo e Maria Antônia são os finalistas do ‘MasterChef Brasil’, e o desafio na próxima semana será complicado. Cada um deles precisa criar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, e somente o melhor leva para casa o troféu ‘MasterChef’, muito dinheiro do patrocinador e um curso de culinária lá na Le Cordon Bleu da França.

Enquanto vamos nos preparando para esse duelo, as redes sociais lamentaram os finalistas do reality:

Duas perdidas nessa disputa pra vaga na final.

Não canso de repetir: É PRA ISSO QUE A RITA SAIU?#MASTERCHEFBR — Diego Marcondes (@DiegoMarcondes_) July 25, 2018