Chegamos à superterça, o último dos grandes dias do BBB19 que promete vários eventos importantes num mesmo dia, tudo para animar essa terça-feira dos brasileiros. A primeira atividade que rolou no reality nesse dia 9 foi a eliminação relâmpago do paredão formado na noite de domingo (08), entre Paula e Rízia, que trouxe zero surpresa pra quem já estava acompanhando as prévias em outros sites. Sim. Paula ficou.

Uma diferença no programa chamou a atenção e foi até anunciada por Tiago Leifert no intervalo de ‘O Sétimo Guardião‘: o programa não teria plateia por causa das fortes chuvas que pararam o Rio de Janeiro. Tirando isso, tudo seguiu com normalidade, com a exibição de VTs dos participantes.

Tiago Leifert explicou para os brothers que não teria platéia por motivos de segurança, mas que eles encontrariam os familiares normalmente. O apresentador filosofou um pouco sobre os caminhos que cada um poderia ter para chegar ao final do jogo, mas apontou que alguns caminhos de sorte não ajudam a pessoa a vencer o programa. Após esse discurso claramente feito para alfinetar as plantas, Tiago Leifert contou que Rízia estava fora com 61,66%.