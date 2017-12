Após “fake news”, Pabllo Vittar dá melhor resposta para os haters

O ano de 2017 foi incrível para a cantora Pabllo Vittar. Dona do hit do ano, “K.O.”, ela foi o grande destaque do Rock in Rio, arrasou nas diversas parcerias musicais, de Anitta a Major Lazer e Charli XCX, além de ser assunto de todas as rodas de conversa Brasil afora. Infelizmente, com tanta exposição, as críticas são inevitáveis, algumas delas, como foi o caso do apresentador do SBT, tentam mascarar a homofobia com um de “piada”.

Não bastasse tudo isso, vira e mexe, surgem também notícias falsas sobre a artista, as tão faladas “fake news”. A última, divulgada por uma página de apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro, dava conta de que ela receberia um valor de 5 milhões de reais pela Lei Rouanet (que autoriza a captação de valores através de isenção fiscal), em 2018. Mentira.

Rainha das redes sociais, ela publicou um vídeo no stories do Instagram desmentindo o boato. A resposta dela não poderia ser melhor: “Eu queria saber que dinheiro é esse. 5 milhões de reais? Não sobrou louça, não, do Natal de vocês? Vão lavar uma louça”, avisou e foi além: “As pessoas veem notícias e, ao invés de ir atrás das fontes, elas ficam especulando, especulando, especulando… Jesus. A dica que eu dou é: lavar louça. Deve ter sobrado muita louça dessa ceia de Natal aí, hein? Vamos pegar essa louça e lavar junto com as amigas. Um beijo.”

Achou um exagero a réplica? Pois a notícia falsa ainda afirmava que, enquanto a drag receberia a tal “bolada”, o Hospital do Câncer de São Paulo seria fechado por falta de 1,7 milhão de reais. Outra mentira porque, na real, o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho já havia anunciado em abril que fecharia um andar, pois o governo federal não autorizou um aumento de repasse de 1,7 milhão de reais. Tá?

Quer mais? A fada bondosa ainda tuítou um pedido de paz aos haters:

não sei se vocês já repararam, mas toda vez que eu começo algum projeto seja qual for, começa uma onda de tweets falsos com meu nome junto com varias historias fantasiosas isso só mostra que a intolerância no coração de certas pessoas jamais terá fim. Beijos de luz vocês precisam — Pabllo Vittar (@pabllovittar) December 27, 2017

Mais luz no coração de todos em 2018, né?