Aos 16 anos e com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, Maisa Silva precisa lidar diariamente com uma enxurrada de opiniões na caixa dela de comentários. Algumas elogiosas, outras sem um pingo de educação e, infelizmente, algumas tantas que fogem de qualquer limite e podem entrar na esfera criminal.

Leia Mais: Maisa dá a melhor resposta para o machismo de Silvio Santos

Curtindo o feriadão com as amigas, no sábado (17), a atriz e apresentadora publicou uma foto usando um biquíni vermelho. “Bracinho cruzado e carinha de meiga porque eu estava um nojo pegando esse sol. Praia com as amigas é tudo que eu precisava”, escreveu na legenda.

Não demorou muito para a imagem ser invadida com os mais diversos tipos de opinião. Uma, no entanto, recebeu merecidamente resposta dela. “A cadeia não deve ser tão ruim assim”, comentou o seguidor Mateus Basilio, de 19 anos, fazendo alusão ao crime de pedofilia. “Tomara que você apodreça lá [na prisão]. Nojento, rebateu Maisa. Além disso, no Twitter, ela expôs o homem:

esses tipos de comentários NÃO são tolerados. pic.twitter.com/mTYw5ueUuM — +a (@maisasilva) November 17, 2018

O mais bizarro? A frase usada para assediar Maisa faz parte de um “meme” que beira o criminoso, se popularizou recentemente na internet e tem aparecido em diversas fotos de garotas menores de idade.