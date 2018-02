Na noite de ontem, o líder Diego convidou suas amigas Ana Paula, Patrícia e Nayara para uma sessão de cinema. Enquanto estavam no andar de cima da casa do ‘BBB18‘, os brothers relembraram o Jogo da Discórdia e o assunto chegou na participante Gleici. Só que em vez de se referirem à colega de confinamento com respeito, os presentes no recinto começaram uma sessão de chacota pelas costas da sister.

Riram do seu jeito de andar, de ficar sentada e muito mais. Em um momento de zombaria, Patrícia começou a imitar a forma como a acreana ria. Nayara insinuou que Gleici não tinha postura, contando que sua mãe lhe ensinou a ter postura desde criança. Logo após os comentários desagradáveis, eles começaram a imitar como Gleici pareceria uma monstrinha na abertura do programa. Todos riram muito da ~brincadeira~.

O que rolou no andar superior do ‘BBB18’ não está assim tão fácil de ser visto na internet. O site oficial do ‘Big Brother Brasil’ que costuma noticiar todos os detalhes do programa, omitiu toda essa brincadeira. A única matéria publicada sobre o assunto foi um vídeo das pessoas imitando a risada de Gleici.

A atitude dos brothers revoltou as pessoas nas redes sociais e a hashtahg #GleiciMereceRespeito logo ganhou o primeiro lugar do Twitter, reunindo várias mensagens em defesa da sister. Além do apoio, usuários da rede social postaram mais vídeos que não estão no site oficial do programa e que gravaram do pay-per-view:

eu realmente espero que mostrem na edição de amanhã, começando pela cena ridícula no cinema, quando elas estavam zombando do jeito da gleici e dizendo que queriam socá-la, eu to realmente indignado com o tipo de seres humanos que convivemos #GleiciMereceRespeito — ׄ (@gIeici) February 13, 2018

Nayara, a negra empoderada que foi ao programa pra lutar pelos 'pretos', tava ali zombando, com outras três pessoas (brancas) de uma mulher negra e índia ATOA, pois motivo não há, hipócrita nem um pouco #GleiciMereceRespeito #BBB18 pic.twitter.com/2RKyuL8MJg — vinícius. (@helpviny) February 13, 2018

esse tipo de conversa é discurso de ódio, é preconceito claro e explícito frente a uma mulher negra, nortista e simples, espero que a edição não só mostre como fale sobre isso, tive muito nojo! #gleicimerecerespeito pic.twitter.com/FSudc7t2Qk — fada sensata 🐜 (@gleicisensata) February 13, 2018

Os comentários a respeito de Gleici não cessaram mesmo após uma noite de sono. Logo pela manhã de hoje (12), Ana Paula desdenhou a relação da sister e Wagner. “De todo mundo, entre eu e a Gleici, eu tenho muito mais a ver com ele do que a Gleici“, disparou a sister em conversa com Diego no Bangalô do Líder.

Resta ver se o programa que será exibido hoje mostrará as brincadeiras maldosas que o site oficial omitiu.