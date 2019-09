Após julgamento, Dalila entra em trabalho de parto em ‘Órfãos da Terra’

Após um festival de sequestros na história de ‘Órfãos da Terra‘, a novela dá uma pausa na criminalidade para apostar em um novo filão. Só nessa próxima semana da novela das seis teremos dois julgamentos importantes, o de Dalila (Alice Wegmann) e o de Camila (Anaju Dorigon).

O de Dalila é o mais esperado da trama porque, né… ela é a grande vilã desta novela. Vários personagens vão depor contra a malvada, mas a coisa ficará feia mesmo quando Fauze (Kaysar Dadour) apresentar provas contra a imigrante. Mas Dalila não tem nem tempo de ficar furiosa porque ela logo entra em trabalho de parto, precisando ser levada a um hospital.

Claro que ela aproveitará essa ida ao hospital para arquitetar uma fuga, mas para entender isso melhor recomendamos que leia nosso resumão de ‘Órfãos da Terra’.

Segunda-feira, 16 de setembro – Fauze apresenta prova contra Dalila

Começa o julgamento de Dalila, sendo Robson (Alex Morenno) o primeiro a falar. Camila depõe logo depois e Dalila dá uma interrompida. Bruno (Rodrigo Simas) decide ajudar Norberto (Guilherme Fontes) e o Instituto com o dinheiro do prêmio. O depoimento a seguir é o de Jamil (Renato Góes), e Laila (Julia Dalavia) se incomoda com o que o amado diz.

Gabriel é o último a falar e denuncia todos os crimes cometidos pela vilã da novela. Fauze troca seu depoimento e apresenta uma prova contra Dalila. Imaginamos que essa é a cara de Dalila fingindo surpresa:

Terça-feira, 17 de setembro – Continua o julgamento de Dalila

Dalila se desespera porque agora apareceu uma prova contra ela, e a juíza aceita colocar a prova no processo. Chega a vez de Dalila prestar um depoimento. Bruno comemora seu prêmio com amigos. Durante o tribunal, Dalila troca olhares com Youssef (Allan Souza Lima), dando a entender que ela vai aprontar alguma coisa.

Quarta-feira, 18 de setembro – Dalila entra em trabalho de parto

A juíza comunica a sentença dada para Dalila. Martin (Max Lima) se prepara para fazer um desfile de sua marca. Rania (Eliane Giardini) tenta ser gentil com Dalila, que continua fula da vida e ignorando a avó. Miguel (Paulo Betti) demite Abner (Marcelo Médici) após encontrar as peças que ele tentou esconder. Youssef se apresenta para o advogado de Dalila. Fauze é preso. No meio de toda a confusão, Dalila entra em trabalho de parto.

Quinta-feira, 19 de setembro – Dalila é levada a hospital

Dalila é levada até a sala de parto, enquanto Youssef repassa os passos do plano de fuga da vilã. Laila e Jamil, que não estão fazendo nada de muito relevante na novela, começam a rezar por Dalila. Rania chega até a maternidade e Dalila começa a ter complicações no parto. Camila fica desesperada com seu julgamento, e Valéria (Bia Arantes) tenta acalmá-la com amor e a garantia de que seu dinheiro banca um bom advogado. Sorte que ela é rica, heim?

Laila fica preocupada com a filha de Dalila. O médico aparece para falar o estado das duas.

Sexta-feira, 20 de setembro – Começa o julgamento de Camila

Rania fica emocionada ao ver Dalila com sua filha Soraia. Rania descobre que Santinha (Cristiane Amorin) está grávida de Fauze. Helena (Carol Castro) é ajudada a se arrumar para seu casamento. Youssef dá seus pulinhos para conseguir informações de Dalila, e arquiteta o plano de fuga. Finalmente acontece o casamento de Hussein (Bruno Cabrerizo) e Helena, por sorte sem nenhuma vilã disfarçada na cerimônia.

Missade (Ana Cecília Costa) está dividida entre o padre e Elias (Marco Ricca). Começa o julgamento de Camila.

Sábado, 21 de setembro – Dalila promete se vingar de Camila

Camila começa a depor. A alta de Dalila é adiada. Ao contrário do correto, Camila começa a esconder um pouco a verdade em seu depoimento. Rania é chamada para depor, e é intimidada pelo promotor. O advogado de Camila pede para ela contar o que faltou em seu depoimento. O juiz toma sua decisão e pede para Rania estar junto na hora de comunicar. Enquanto isso, Dalila jura vingança a uma pessoa diferente pela primeira vez: Camila!

