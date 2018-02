Ver Jaqueline sendo eliminada e Mahmoud ficando no ‘Big Brother Brasil‘ foi um baque para qualquer morador da casa mais vigiada do país, mas para uma pessoa em especial foi ainda mais chocante.

Após seu rival ter sobrevivido a um paredão no qual todos davam como certa sua saída, Ana Paula usou a famosa tática de recuar antes de planejar o próximo ataque. Nas horas seguintes ao programa ao vivo ela até se reuniu com Patrícia e Diego para arquitetar as próximas armações do Trio Mandinga (nome dado pela edição do ‘BBB18’), mas a bruxinha ficou bem isolada nessa quarta-feira (07).

Ana Paula não interagiu com muitas pessoas e na hora do almoço foi até para uma mesa sozinha enquanto todos estavam comendo juntos na mesa grande da cozinha. De tarde, enquanto todos conversavam, a sister preferiu ficar isolada e sozinha, pensando. Refletindo.

Qual será a próxima estratégia da bruxa do ‘BBB18’?