Após perder o voo, Bru Marquezine é “salva” por Neymar

É por isso que agora sou súdita da @brumarquezine e também por isso que farei uma estátua do @neymarjr lá em Sepetiba. Nosso voo foi cancelado e só viríamos hoje pro Rio, eis que de repente #Brumar surge com esse frete aí de Recife pro Rio. 😂😂😂😂😂 #Noronha #Noronhafeelings #BrunaRainha #NeymarvaiterestatuaemSepetiba #PletaViajante #PletaRyca #AprimeiraVezAGenteNuncaEsquece #PletadeJatinho #SeFuiPobreNaoMeLembro Obs: o vídeo foi idealizado e filmado pela minha BFF Bru. Hahahahahahahahahhahah

A post shared by Luana Xavier (@luaxavier) on Jan 5, 2018 at 5:34am PST