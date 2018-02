Como acontece todos os domingos no ‘BBB‘, o trendind topic da casa é a formação do paredão. E mesmo ganhando um almoço todo especial com Patrícia, o anjo Caruso tem certeza em quem ele vai votar.

“Eu vou na Gleici“, afirmou o publicitário durante o almoço com Patrícia. Enquanto tirava a barriga da miséria (afinal está há algumas semanas no Tá com Nada), a sister contou que a maioria da casa deve ir em Gleici mesmo. “Eu não vejo espontaneidade nela”, acrescentou Caruso, que ainda afirmou que a sister costuma se aproximar de quem está forte na casa.

A decisão de votar em Gleici vai contra o que o próprio Caruso havia alardeado dias antes. Após resolver suas tretas com Lucas, o paulistano contou que iria votar em Nayara por ter feito fofoca a respeito deles.

O paredão desse domingo será triplo e formado pela indicação do líder e pelos dois mais votados pela casa, uma possível forma feita pela produção do programa para burlar os votos combinados do reality.