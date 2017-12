Apresentador do SBT é suspenso após “piada” contra Pabllo Vittar

O apresentador Fábio Araújo foi suspenso da TV Tambaú, afiliada do SBT, na Paraíba, por causa de uma piada homofóbica contra Pabllo Vittar.

Durante o programa “Tambaú Notícias 1ª Edição”, da última quarta-feira (20), Fábio resolveu “brincar” com um comentário no Twitter do cantor Falcão sobre a cantora. “Finalmente aparece na gloriosa MPB, depois de tanto tempo, uma criatura pra cantar mais ruim do que eu. Parabéns, obrigado, de nada!” disse o cantor em um tuíte.

“Sinceramente, eu prefiro o Falcão. O menos ruim é o Falcão. Você sabia que Falcão é filósofo? Estudado. Ele é engenheiro. Esse homem não é burro, não. É um homem letrado, como diz no Ceará”, disse o apresentador rindo.

Não satisfeito, após o comentário, Araújo pediu para tocar a canção do Falcão “Holiday Foi Muito”. Em uma parte da letra, quando é cantado “viado é viado”, o apresentador apontou para a foto da Pabllo.

“O que foi Pabllo Vittar no Melhores do Ano do Faustão? Nem a música dele ele consegue cantar. O que foi aquilo? Cantou fora do tom, só gritava. Meu Jesus do céu! Eu sou mais o meu amigo Falcão”, diz ele sobre a apresentação da drag queen.

No dia seguinte ao ocorrido e após merecidas críticas, a emissora emitiu um comunicado pelo apresentador Guto Brandão:

“O apresentador Fábio Araújo foi suspenso do programa Tambaú Notícias 1ª Edição e estão sendo estudadas outras medidas administrativas para que tal fato não se repita. A RTC (Rede Tambaú de Comunicação) lamenta o ocorrido e pede sinceras desculpas a todos aqueles que se sentiram desrespeitados”, disse.