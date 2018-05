Ariana Grande imitou a Amy Lee, do Evanescence, e o vídeo é maravilhoso

Ariana Grande tem um talento ímpar para imitar outras cantoras e já provou isso há algum tempo. Tudo começou quando ela encarnou a Celine Dion, em 2015, e depois também foi desafiada a imitar colegas como Britney Spears, Mariah Carey, Shakira, Whitney Houston e Cristina Aguilera e Rihanna.

Ela SEMPRE arrasa e virou queridinha em programas humorísticos por conta disso. Se você ainda não conhece esse lado da cantora, dá só uma olhada:

Em sua mais recente participação no talk show de Jimmy Fallon, Ariana novamente participou de um desafio de paródias e surpreendeu outra vez. Ela teve que cantar a música “Humble”, de Kendrick Lamar, no estilo de rock gótico, e não teve dúvida: imitou a Amy Lee, do Evanescence. Maravilhosa define!

Pule para o minuto 1:30 para ver mais essa pérola: