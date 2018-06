Após três semanas de namoro, Ariana Grande está noiva

Essa foi rápida! Juntos há, tipo, três semanas, Ariana Grande não tem mais lágrimas para chorar e só quer ser feliz ao lado do comediante Pete Davidson que, bem, já até fez uma tatuagem em homenagem para ela. Ah, nesse tempo também eles também brincaram sobre ter filhos e, olha só, nesta segunda-feira (11), surgiu a notícia de que eles estão NOIVOS.

De acordo com a People, que não costuma errar nessas coisas, a cantora já teria contado a novidade aos amigos mais próximos. “Eles são duas pessoas que encontraram o amor e a felicidade juntos rapidamente. Eles começaram a falar sobre isso no fim de semana passado. E não estão escondendo nada de ninguém”, disse uma fonte ~misteriosa~ da revista.

Oficialmente juntos desde o fim de maio, quando a cantora confirmou o fim do relacionamento dela com o rapper Mac Miller, a dupla de 24 anos é fã de Harry Potter (Ari é da Sonserina com orgulho! <3) e costuma declarar o amor abertamente nas redes sociais.

Se para muitos tudo pode parecer, digamos, precipitado, entendam uma coisa: com as celebridades é tudo rápido, é sério, é como se eles vivessem em uma realidade paralela e em anos de cachorro. Eles tem horários meio loucos, dinheiro para se encontrar em qualquer parte do mundo a qualquer hora, olhos observando a vida deles o tempo todo… E, como Ariana diz na nova música dela, “No Tears Left to Cry“, ela está vivendo, amando e não tem tempo a perder…