Ariana Grande faz homenagem emocionante para Aretha Franklin

Na última quinta-feira (16), a cantora Aretha Franklin morreu aos 76 anos, após lutar bravamente contra um câncer no pâncreas desde 2010. Em homenagem a essa grande estrela do soul, Ariana Grande realizou um tributo no palco do programa norte-americano “The Tonight Show”, do apresentador Jimmy Fallon, ontem mesmo.

A participação da cantora pop já estava confirmada para o episódio, mas apenas em um quadro de comédia, sem envolver música nenhuma. O convite repentino para homenagear Franklin foi feito por Grande admirá-la muito. “É uma honra tê-la conhecido. Vamos celebrá-la!”, afirmou a dona do hit God is a Woman.

De acordo com o site americano TMZ, a admiração e o ressentimento de perder uma figura tão importante como Aretha atingiram Ariana de uma forma tão intensa que, de primeiro instante, ela recusou a proposta de saudá-la no palco, porém, foi convencida e o resultado foi especial – além de emocionante!

Para celebrar os anos de sucesso e toda o legado deixado por essa grande mulher que recebeu até mesmo a Medalha Presidencial da Liberdade – o maior prêmio que um civil americano pode receber -, a música escolhida foi “(You make me feel like) A Natural Woman”. Ari não conteve as lágrimas e se emocionou com o momento. Quem não, né?

Confira a apresentação